مساع لشمول 600 ألف أسرة بالاعانات وصرف رواتبهم شهريا

افصحت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، عن موافقة الحكومة على شمول 600 ألف اسرة متعففة بالاعانات الاجتماعية، مع العمل على صرف رواتب الحماية شهريا بدل من شهرين.

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "اللجنة تسعى لزيادة شمول الاسر التي هي تحت خط الفقر، اذ اتفقت اللجنة مع الوزارة على شمول 600 ألف اسرة متعففة بالاعانة وسترى النور خلال الاشهر المقبلة بموافقة مجلس الوزراء".

واضاف ان "من اهم القوانين التي ستناقش في الجلسات المقبلة هو قانون العمل والعمالة الاجنبية لانه يعد من القوانين المهمة في هذه المرحلة لتنظيم دخول العمالة الى العراق وهناك العديد من الانجازات ستعمل اللجنة على تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية كما سيكون على قائمة عمل اولويات اللجنة قانون العمل والضمان الاجتماعي".

واشار الى ان "هناك رؤية للجنة العمل لصرف راتب الحماية الاجتماعية لكل شهر وليس شهرين"، مضيفا ان "من اهم الفئات التي تسعى اللجنة لشمولها براتب الرعاية الاجتماعية ذوو الاحتياجات الخاصة".

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ولفت الى ان "اللجنة ناقشت مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية شمول ذوي الاحتياجات الخاصة بالاعانات والراتب الشهري وكل الخطط المتاحة لشمولهم وتقديم خدمات افضل لهم وستفعل الاستمارة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في الايام القليلة المقبلة على موقع الوزارة لما لذلك من اهمية كبيرة لهذه الفئة المهمة والتي تستحق الرعاية الكاملة".

واكد الفتلاوي وجود "رؤية شاملة للجنة لشمول مستحقي الرعاية الاجتماعية بسلة غذائية"، موضحا في الوقت ذاته ان "اللجنة دعت وزارة التجارة الى ذلك"، لافتا الى ان "اللجنة تسعى لضمان خطة تمنح النازحين عودة امنة الى مناطقهم وقد اطلعت اللجنة من خلال زيارتهم في معسكراتهم مع وزير الهجرة والاطلاع على تفاصيل حياتهم اليومية".

وبين ان "اللجنة على تواصل مستمر وتواجد مع وزارة الهجرة والمهجرين من اجل اجراءات المسح الميداني لهم في كل المحافظات، وتم المسح الميداني للاسر النازحة لشمولهم براتب شبكة الرعاية الاجتماعية ضمن وجبات تعمل الوزارة على تنظيمها تباعا".