المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان..عوْد على بدء

استؤنفت المواجهات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، اليوم الخميس، غداة إعلان البلدين تهدئة أعقبت ثلاثة أيام دامية.

وقالت وزارتا الدفاع في كلا البلدين، إن المواجهات على الحدود الشمالية بين الجارتين استؤنفت الخميس بعد يوم من الهدوء.

وفي بيانين منفصلين، ذكرت الوزارتان أن مواجهات تجري منذ ساعات الصباح على الحدود الشمالية.

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وأمس الأربعاء، أعلنت باكو ويريفان، عودة الهدوء للمنطقة بعد ثلاثة أيام قتل فيها 16 شخصا في معارك على الحدود بين البلدين اللذين يخوضا نزاعا منذ عقود، للسيطرة على ناغورني قره باغ الانفصالية بجنوب غرب أذربيجان.

غير أن المواجهات الأخيرة اندلعت في منطقة بعيدة عن تلك المنطقة، على الحدود الشمالية بين البلدين.

ورغم وساطات دولية بدأت قبل نحو ثلاثين عاما، لم تتمكن أذربيجان وأرمينيا من التوصل إلى حل للنزاع بينهما.