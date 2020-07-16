المساعدات الإنسانية الإماراتية تضع الدولة في المرتبة الأولى بمجال العمل الإنساني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

لازالت دولة الإمارات تسير على نهج وإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيانالذي كان مؤمناً بالإنسانية وبدوره وواجبه في العطاء والبناء، وساهم بدعم ومساعدة الشعوب والفئات المهمشة والفقيرة، عبر خلق الإمكانات والوسائل التي تضمن لهم الحياة الكريمة، وتعزز حقهم بالتعليم والعمل والصحة والسكن، إذ قام بتأسيس المدارس، والمعاهد، والمستشفيات، والمساكن، والطرق، والسدود، ومحطات الكهرباء، ودور رعاية الأيتام والأطفال، ومراكز المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، التي كان لها دور جلي في تحقيق حياة أفضل لهم".



إن المساعدات الإنسانية الإماراتية لدعم الشعوب المتضررة والمنكوبة عكست بصورة مشرفة مساندة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لهذه الشعوب ووضعت الدولة في المرتبة الأولى في مجال العمل الإنساني.

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فهيئة الهلال الأحمر الإماراتي متواجدة بكوادرها البشرية في مناطق الكوارث لتقديم المساعدة للمنكوبين، وكان لها دور مهم وفعال تجاه الناس المتضررين وحققت الكثير من الإيجابيات التي لا تزال تلقى إشادة واسعة النطاق على مختلف الأصعدة والمستويات في مختلف الساحات العالمية".

وكتبت صحيفة إماراتية، صنعت الإنسانية الإماراتية في مواجهة كوفيد 19، الفارق في نواتج العمل وطريقة الأداء، حيث رسمت مسارا فريدا في كيفية التعاطي مع الجائحة من خلال إدراك مسؤولياتها في إزالة الخطر وتوجيه بوصلة العمل نحو تحقيق استباقية أكثر استيعابا للظروف والمتغيرات، وتقديم نموذج رائع داخليا وخارجيا في التسامح والتعاون" .

وأضافت صحيفة "البيان" الإماراتية تحظى الإمارات بسجل حافل من العطاء اللامحدود للإنسانية جمعاء، ولمس العالم في ھذا الشأن الدور المؤثر للدولة في الاستجابة النوعیة والمؤثرة تجاه الجائحة، بعیدا عن المحددات الجغرافیة والسياسية والدینیة والعرقية.