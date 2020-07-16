شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد أبوظبي: نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بكورونا خلال آخر 24 ساعة والتحدي مستمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا، نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب كوفيد - 19 في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة".



وأضاف في تغريدة على "تويتر": "هذه نتيجة مبشرة لنا جميعاً، التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد أبوظبي: نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بكورونا خلال آخر 24 ساعة والتحدي مستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.