الإمارات.. شرطة عجمان تعتمد بصمة الوجه للموظفين للوقاية من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

طبقت القيادة العامة لشرطة عجمان، نظاماً إلكترونياً لبصمة الوجه لتسجيل حضور وانصراف الموظفين اليومي، وذلك ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة عجمان للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للموظفين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعماً لاستدامة التطور التقني في جميع مجالات العمل في القيادة.



وقال رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات، الرائد خليل إبراهيم الحمادي، إن شرطة عجمان سباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية منذ بداية أزمة «كورونا»، واستعدت بشكل استثنائي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين من خلال التطبيق الفعلي لنظام بصمة الوجه للحضور والانصراف اليومي لجميع الموظفين.

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وأوضح أنه تم توفير 65 جهازاً في جميع إدارات وأقسام الشرطة باستبدال النظام السابق لبصمة الإصبع، مشيراً إلى أن بصمة الوجه الإلكترونية مخزنة ضمن قواعد البيانات للقيادة للتعرف على الموظفين ومرتبطة بنظام الموارد البشرية، ما يسهم في سهولة تخزين وعرض بيانات الحضور للموظفين إلى العمل، واستخراج التقارير اليومية من خلال نظام الموارد البشرية المعمول به في القيادة، والتي ترصد مدى التزام الموظفين بأوقات الحضور والانصراف للعمل ويتم التدقيق عليها من قبل مديري الإدارات وقسم الأمن والانضباط بكل سهولة ويسر.

وأكد رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات، أن جهاز بصمة الوجه ذو فعالية عالية في تسجيل الحضور والانصراف اليومي للموظفين ويتم في مدة لا تزيد على ثانيتين، كما يرتبط بآلية تقنية لفتح أبواب بعض المكاتب الأمنية المهمة في القيادة العامة لشرطة عجمان، ويعتمد على قراءة ثلاثية الأبعاد للوجه، ولا يحتاج إلى اللمس والتعقيم المستمر بعد الاستعمال، كما هي الحال في جهاز بصمة الإصبع.

وأشار إلى أن شرطة عجمان تسعى دائماً إلى جعل بيئة العمل صحية وآمنة للموظفين لمواصلة سير العمل بأفضل صورة ممكنة، بإيجاد حلول ناجحة لأي تحديات مواجهة، من خلال تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي والتقني، والارتقاء بالأنظمة التقنية في إدارات وأقسام الشرطة عبر تطبيق أفضل الوسائل التقنية المتطورة.