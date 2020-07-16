تعرضت وزيرة فرنسية لموقف محرج خلال مشاركتها في مناسبة رسمية يشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
الحادثة وقعت بميدان كونكورد، حيث توجهت وزيرة الصناعة في الحكومة الفرنسية الجديدة للمشاركة في العيد الوطني "يوم الباستيل"، والذي شهد حضور الرئيس الفرنسي.
إلا أن الوزيرة بدت مذعورة ومرتبكة بعد نزولها من السيارة التي أقلتها إلى المكان، لتهم راكضة خلف السيارة، بسبب نسيانها للقناع الطبي.
واتجهت بعدها إلى مرافقها الخاص في حالة من الذعر وواضعة كلتا يديها على أنفها وفمها، مشيرة إلى أنها قد نسيت كمامتها في السيارة.
ويظهر المقطع المصور الذي نشره موقع BFMTV الفرنسي، تفاصيل الواقعة، لتقترب منها سيدة من بين المتواجدين، مقدمة لها قناعا لترتديه.
كانت هذه تفاصيل خبر «ركضت خلف سيارتها» .. وزيرة الصناعة الفرنسية تتعرض لموقف محرج أثناء مناسبة رسمية مع «ماكرون» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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