«ركضت خلف سيارتها» .. وزيرة الصناعة الفرنسية تتعرض لموقف محرج أثناء مناسبة رسمية مع «ماكرون»

تعرضت وزيرة فرنسية لموقف محرج خلال مشاركتها في مناسبة رسمية يشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الحادثة وقعت بميدان كونكورد، حيث توجهت وزيرة الصناعة في الحكومة الفرنسية الجديدة للمشاركة في العيد الوطني "يوم الباستيل"، والذي شهد حضور الرئيس الفرنسي.

إلا أن الوزيرة بدت مذعورة ومرتبكة بعد نزولها من السيارة التي أقلتها إلى المكان، لتهم راكضة خلف السيارة، بسبب نسيانها للقناع الطبي.

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واتجهت بعدها إلى مرافقها الخاص في حالة من الذعر وواضعة كلتا يديها على أنفها وفمها، مشيرة إلى أنها قد نسيت كمامتها في السيارة.

ويظهر المقطع المصور الذي نشره موقع BFMTV الفرنسي، تفاصيل الواقعة، لتقترب منها سيدة من بين المتواجدين، مقدمة لها قناعا لترتديه.