شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تضرب قطر.. إغلاق أقدم صحيفة وتسريح عمالة بقناة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادي قطر العديد من الدول العربية، وتواصل بث الإرهاب والتطرف في المنطقة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية، التي تستخدمها في العديد من التحريض والتصفيات السياسية.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن أن مع حلول الشهر الجاري تم تسريح أكثر من 20 % من العمالة في القنوات القطرية، إضافة إلى تقليص ميزانيات هذه القنوات ووسائل إعلام الجماعة الإرهابية، وغلق صحيفة العرب القطرية، وهي أول صحيفة تصدر في قطر، إلا أن الأزمات عصفت بالكثير من وسائل إعلام هذه الدولة.

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وأضاف التقرير، أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الأزمات في كل القطاعات بقطر، لاستمرارها في دعم الإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة لارتكاب الجرائم في تلك الدول.