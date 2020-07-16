ارتفاع إصابات رجال شرطة الفلبين بفيروس كورونا إلى 1298

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا - (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين رجال الشرطة في الفلبين إلى 1298.
وأكدت الخدمة الصحية للشرطة الوطنية الفلبينية إصابة 59 رجل شرطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الفلبين.
وأشارت الخدمة الصحية إلى أن 529 رجل شرطة تعافوا من الفيروس الفتاك، بينما ثبت عدد الوفيات بين رجال الشرطة عند تسعة حالات فقط، وقالت إنها تراقب640 حالة لاحتمال إصابتها بالفيروس، بينما هناك1387 حالة مشتبه فى إصابتها بين صفوف الشرطة الفلبينية.
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