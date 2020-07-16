كورونا: تنافس روسي أميركي لإنتاج لقاح مضاد للفيروس وحصيلة قياسية للضحايا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصاب فيروس كورونا المستجد 13 مليونا و600 ألفا حول العالم، توفي منهم 583 ألفا، في حين تماثل للشفاء 7 ملايين و500 ألف مصاب، بحسب إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية.

وفي الوقت الذي عادت مخاوف التفشي من جديد لتؤرق الدول التي شهدت تحسنا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، تعززت الآمال بقرب التوصل للقاح ضد الفيروس مع الإعلان عن تجارب متقدمة في هذا الإطار.

وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية للصناعات الدوائية أن التجارب السريرية للقاحها المضاد لفيروس كوفيد-19 ستدخل المرحلة النهائية يوم 27 يوليو/تموز الجاري.

وستجرى التجارب السريرية في هذه المرحلة الثالثة والنهائية على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة، سيتلقّى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها 100 ميكروغرام من اللقاح، في حين سيتلقى النصف الآخر دواء وهميا.

وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي ضد الفيروس اختبر على البشر، على أن تنجز بالكامل بحلول نهاية يوليو/تموز الحالي.

إلى ذلك، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، اليوم الخميس.

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وأظهرت البيانات أن الدولة الأكثر تضررا من الوباء في العالم سجلت خلال 24 ساعة 67,632 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 795 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواهم في هذا البلد إلى أكثر من 137,200 شخص من أصل أكثر من 3.49 مليون مصاب.

وفي القارة الأميركية، تخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي عتبة الـ150 ألف وفاة الأربعاء، نصفها تقريبا في البرازيل.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بكوفيد-19 في أميركا اللاتينيّة والبحر الكاريبي 3,540,060 شخصا، توفي منهم 151,022 شخصا، ما يجعلها ثاني أكثر منطقة في العالم تضررا بالوباء الفتّاك بعد أوروبا 203,793 وفاة.

في البرازيل، أثبتت الاختبارات الجديدة لفيروس كورونا التي أجراها الرئيس جايير بولسونارو، إيجابيتها مرة أخرى. ما يعني أن الزعيم اليميني لم يتعاف بعد من التشخيص الأولي الذي أعلن عنه قبل أسبوع.

وسجلت البرازيل نحو 40 ألف إصابة و1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 39924 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 1996748. بينما حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 1233 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 75366.