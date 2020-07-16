شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عسكري تركى سابق: أردوغان ارتكب مجزرة جماعية ضد الانسانية بعد الانقلاب المزعوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف العقيد التركي حسين دميرتاش قائمة المعايير التي اعتمدتها حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان في حركة التصفية الشاملة بعد الانقلاب المدبر في عام 2016 بدعوى الانتماء إلى حركة الخدمة بـ"المجزرة الجماعية المرتكبة ضد الإنسانية" حسبما نقلت عنه صحيفة زمان التركية المعارضة .

وأشارت إلى أنه في إطار رده على أسئلة الصحفي المعروف بتوجهاته اليسارية أحمد نسين تطرق دميرتاش إلى ما يسمى بـ"فيتومتر"، وهو جملة من المعايير إذا توفرت إحداها في موظف عسكري أو مدني يعتبره نظام أردوغان منتميًا إلى حركة الخدمة بشكل تلقائي ويتهمه بالإرهاب، وبالتالي يعتقله أو يطرده من وظيفته ولو لم يرتكب أي جريمة مادية أو لم يشارك في الانقلاب، حيث أكد قائلاً: "هذه الطريقة في اتهام الناس بعيدًا عن المبادئ القانونية المعروفة ليست إلا أقصى الممارسات والسلوكيات الفاشية".

وقال العقيد دميرتاش: "نظام فيتومتر لتصنيف وتحديد الأشخاص المنتمين إلى حركة الخدمة هو مجموعة من المعايير التي يعتمده نظام أردوغان رسميًّا في تطهير القوات المسلحة من الضباط والعناصر الموالية للغرب وحلف الناتو تحت مسمى أنهم منتمون إلى حركة الخدمة. فإذا كان عسكري يعرف لغة إنجليزية جيدًا، وناجح في عمله، فإن هذا يعني أنه تابع لحركة الخدمة وإهابي بشكل تلقائي بحسب هذا النظام".

ثم فصل بقوله: "على سبيل المثال، الضابط الذي يعرف لغة إنجليزية بشكل جيد يحصل على 1.5 نقطة على مقياس ونظام فيتومتر، وإذا كان هذا الضابط مسئولًا أو رئيسًا لأركان وحدة يحصل على 0.6 نقطة. وإذا تجاوز إجمالي نقاط الضابط 2 نقطة، يتم اعتباره وإعلانه أوتوماتيكيًا من حركة الخدمة وبالتالي إرهابيًا شارك في الانقلاب المزعوم”.

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وتابع العقيد أن عدم شرب الخمور والكحوليات، وأن تكون الزوجة محجبة، أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أو أن يكون على صلة بالأسماء المقربة من حركة الخدمة، أو أن يكون له أي نوع من علاقة بحركة الخدمة من خلال مدارسها أو مراكز التمهيد للجامعات أو بنوكها أو جامعاتها أو أي مؤسسة كانت تابعة للحركة علامات تدل على أنه من حركة الخدمة!

وذكر الصحفي أحمد نسين الذي أجرى الحوار مع العقيد دميرتاش أن نظام “فيتومتر” يتضمن معايير مضحكة من قبيل أن يكون الموظف صاحب أكثر من طفلين، في إشارة منه إلى أن كثرة الإنجاب تعتبر علامة تدل على التدين نظرًا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "تناكحوا تكثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة".