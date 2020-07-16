حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتبقى الأجواء حارة نهارا بشكل عام في معظم المناطق، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل.

ومع ساعات الليل تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال خصوصا في الجبال العالية. الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام، وحارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق.

ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يكون الجو صافيا بوجه عام، وحارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا إلى شديد الحرارة في بقية المناطق.

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ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة بشكل ملموس نهارا بشكل عام في معظم المناطق وشديدة الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4 درجات.

ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة خصوصا في المناطق المنخفضة، وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية تتحول في المساء إلى شمالية مع هبات نشطة أحيانا.

في يوم الإثنين، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4 درجات، وتكون الأجواء حارة بشكل ملموس نهارا بشكل عام في معظم المناطق وشديدة الحرارة في المناطق الغورية والمنخفضة.

ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة خصوصا في المناطق المنخفضة، وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية تتحول في المساء إلى شمالية مع هبات نشطة أحيانا.