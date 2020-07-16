ترامب يعالج شعبيته بـ"مسكن" إقالة مدير حملته الانتخابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدير حملته الانتخابية، في قرار يأتي قبل 4 أشهر فقط من الاستحقاق الرئاسي.



ويأمل الرئيس الجمهوري تحسين شعبيته الآخذة في التراجع في استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً.

وأقيل بارسكال، الذي يدير حملة إعادة انتخاب ترامب منذ فترة طويلة، وتولى المهمة بدلا منه بيل ستيبين، وهو جمهوري تعود علاقته بترامب لعام 2016.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "يسرّني أن أعلن ترقية بيل ستيبيين إلى منصب مدير حملة ترامب".

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وكان ستيبيين يشغل منصب نائب مدير الحملة، وقد حلّ بموجب هذا القرار محلّ براد بارسكيل الذي قال ترامب إنّه لن يغادر فريق حملته بل سيعود لمزاولة مهامه السابقة بصفته مسؤولاً عن "الاستراتيجيات الرقمية والبيانية العظيمة" للحملة.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي على المستوى الوطني أجرته جامعة كوينيبياك، تقدم الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس السابق، على ترامب بنسبة 52% إلى 37%.

وتظهر استطلاعات أخرى تقدم بايدن على ترامب في عدة ولايات رئيسية يتعين عليه الفوز بها ليحتفظ بالرئاسة.