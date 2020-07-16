القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدير حملته الانتخابية، في قرار يأتي قبل 4 أشهر فقط من الاستحقاق الرئاسي.
ويأمل الرئيس الجمهوري تحسين شعبيته الآخذة في التراجع في استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً.
وأقيل بارسكال، الذي يدير حملة إعادة انتخاب ترامب منذ فترة طويلة، وتولى المهمة بدلا منه بيل ستيبين، وهو جمهوري تعود علاقته بترامب لعام 2016.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "يسرّني أن أعلن ترقية بيل ستيبيين إلى منصب مدير حملة ترامب".
وكان ستيبيين يشغل منصب نائب مدير الحملة، وقد حلّ بموجب هذا القرار محلّ براد بارسكيل الذي قال ترامب إنّه لن يغادر فريق حملته بل سيعود لمزاولة مهامه السابقة بصفته مسؤولاً عن "الاستراتيجيات الرقمية والبيانية العظيمة" للحملة.
وأظهر أحدث استطلاع للرأي على المستوى الوطني أجرته جامعة كوينيبياك، تقدم الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس السابق، على ترامب بنسبة 52% إلى 37%.
وتظهر استطلاعات أخرى تقدم بايدن على ترامب في عدة ولايات رئيسية يتعين عليه الفوز بها ليحتفظ بالرئاسة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعالج شعبيته بـ"مسكن" إقالة مدير حملته الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.