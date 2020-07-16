«عماد الدين أديب» تعليقًا علي إعلان اثيوبيا بدء ملء سد النهضة: الحرب ضرورة مهما كان الثمن

أعرب الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، عن غضبه بعد خبر اعلان اثيوبيا بدء ملء سد النهضة. وكتب "آديب" عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: «القتال» كما قال كتاب الله هو «كره لنا»، و لكن حينما يحاول الأعداء إكراهنا على قبول ما لا يمكن القبول به، أو التنازل عما لا يمكن التنازل عنه، فلتذهب شعارات و سياسات «ترويع الرعب» إلى الجحيم، و لتكن حرب الضرورة مهما كان الثمن.

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