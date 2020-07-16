القصة الكاملة لإعلان إثيوبيا رسميًا بدء ملء السد .. وأول رد من مصر والسودان

في ظل تعثر مفاوضات سد النهضة الأخيرة، ووسط أجواء متوترة وعصيبة،خرج علينا وزير الري الإثيوبي على وسائل الإعلام الرسمية لبلاده أعلن بدء ملء سد النهضة، ونقلت هذا الخبر جميع وسائل الإعلام الدولية، .وهو ما أثار حفيظة مصر والسودان، حيث طلبت القاهرة على الفور إيضاحًا رسميًا عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة الإثيوبى، في حين قالت الخرطوم إن إثيوبيا لم تخطرنا رسميًا بخطوة بدء تعبئة سد النهضة.

وفي وسط كل تلك التطورات ,قامت هيئة الإذاعة الإثيوبية بتقديم اعتذارها عما أسمته سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعي الذي دار حول بدء ملء سد النهضة، وقامت بحذف عبارة ملء السد.

ونقل التليفزيون الإثيوبي عن وزير الري تأكيده باستمرار المفاوضات بشأن سد النهضة، موضحا أن المفاوضات بشأن سد النهضة ستعقد لصالح الأجيال المقبلة، وان ملء خزان سد النهضة سيتم وفقًا لعملية البناء الطبيعية للسد.

يأتي هذا بعد يوم من نشر وكالة الأنباء العالمية رويترز صورًا بالأقمار الصناعية لسد النهضة كشفت عن تجمعات للمياه خلف سد النهضة ما يعكس أن عملية الملء كانت قد بدأت بالفعل خلال المفاوضات التي تزعم أديس أبابا تعثرها بسبب كل من مصر والسودان، رغم ما أبدته القاهرة والخرطوم من تعاون حظي بإشادة المراقبين لتلك المفاوضات منذ بدايتها.

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من جانبها جددت وزارة الري السودانية رفضها لأى إجراءات أحادية الجانب يتخذها أى طرف قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، مؤكدة أن هناك تراجعًا فى مستويات نهر النيل بما يعادل 90 مليون متر مكعب ما يؤكد إغلاق إثيوبيا بوابات سد النهضة.

وقالت وزارة الرى السودانية: سنتابع التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية.

وطالبت وزارة الري والموارد المائية بالسودان أجهزتها المختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق، للتحري عن صحة المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام تشير لبدء ملء سد النهضة.