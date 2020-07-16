رئيس بيرو يجري تعديلا وزاريا وسط جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):

أجرى الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا يوم الأربعاء تعديلا وزاريا ، شمل تغيير معظم أعضاء حكومته، ومن بينهم رئيس الوزراء، بعد أن أثرت الحصيلة الكبيرة للإصابات بفيروس كورونا في البلاد على شعبيته.

وسيترأس رئيس الوزراء وزير الدفاع السابق بيدرو كاتيريانو الحكومة الجديدة، ليحل محل فيسينتي زيبالوس.

وأكد كاتريانو تعيينه على تويتر، مضيفا أنه أكد أنه سيبذل"العرق" ويتحلى بـ"الصدق والسلوك الديمقراطي من أجل أن تكون بيرو أكثر عدالة وحرية".

كما تم تعيين الدبلوماسي ماريو لوبيز وزيرا للخارجية، واحتفظت وزيرة الصحة بيلار مازيتي بمنصبها.

يذكر أن بيرو سجلت أكثر من 330 ألف إصابة بفيروس كورونا، لتحتل المركز الخامس عالميا من حيث عدد الإصابات.

وسيضم مجلس الوزراء الجديد 11 وزيرا جديدا، بينهم بيل مازيتي ، الذي تولى حقيبة الصحة، وكان وزيرا للصحة من 2004 إلى 2006.

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وتم تعيين الخبير الاقتصادي رافايل بيلوندي وزيرا للطاقة والتعدين.

وأدت وزيرة التجارة الخارجية والسياحة روسيو باريوس اليمين الدستورية عبر الإنترنت، حيث إنها تخضع للعزل بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

واحتفظ ستة وزراء بحقائبهم السابقة، بما في ذلك وزيرة الاقتصاد ماريا أنطونيتا ألفا.

وأفادت هيئة الإحصاءات في البلاد يوم الأربعاء، أن الاقتصاد انكمش بنسبة 32.75 بالمئة في مايو على أساس سنوي.

وقامت الحكومة بتسريع إعادة تنشيط الاقتصاد في قطاعات بما في ذلك المطاعم والرحلات الداخلية.