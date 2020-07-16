نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات أبوالنمرس والبدرشين المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور محمد منصور، وكيل الوزارة مدير مديرية الشؤن الصحية بالمحافظة، والمهندس محمود فؤاد، رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، مستشفى أبوالنمرس المركزي ومستشفى البدرشين المركزي لمتابعة سير انتظام العمل والرعاية الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية بكامل طاقتها.

ويأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعه قرارت رئيس مجلس الوزراء بالمرور على المستشفيات.

Advertisements

كما زار نائب المحافظ، قسم الاستقبال والطوارئ وغرف العزل ووحدة الغسيل الكلوي للاطمئنان على المرضى.

ووجه نائب المحافظ، بتقديم أوجه الدعم لتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا في إطار توجيهات اللواء المحافظ.

وأعرب نائب المحافظ، عن شكره وتقديره للطاقم الطبي لما يتم بذله من جهد لمواجهه فيروس كورونا المستجد.