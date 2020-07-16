نائب محافظ الجيزة يتفقد طريق المنصورية والمقلب العمومي بشبرامنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، والمهندس محمود فؤاد، رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، طريق المنصورية في المسافة من كوبري الصحارة أمام مستشفى شبرامنت المركزي حتى مطلع الدائري، وذلك لمتابعة الطريق بعد أعمال رفع التجمعات والمخلفات الصلبة ونواتج الحفر والتطهير والتغطية التي تمت بترعة المنصورية.
وبحسب الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وتفقد نائب المحافظ، المقلب العمومي بشبرامنت للوقوف على انتظام العمل والحالة العامة للمقلب ومتابعة حمولات القمامة بالسيارات المترددة على المقلب.
كما التقي نائب المحافظ، خلال الجولة التفقدية للطريق بعدد كبير من الأهالي واستمع إلى مطالبهم وشكواهم التي ووعد ببذل أقصى جهد لتلبيتها في إطار الإمكانيات المتاحة حاليا.
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