محافظ كفر الشيخ: الاستعانة بطائرة استكشاف للبحث عن جثة الطالب الغارق

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه بداية من صباح الخميس، سوف يجري الاستعانة بطائرة استكشاف "ريسك واي"، وبالمشاركة المجتمعية لمسح شواطئ مصيف بلطيم، للبحث عن جثة الطالب الغارق نور سعد كلش، في مياه البحر المتوسط، بشكل اكثر اتساعا.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جرى التواصل مع جهاز الأمن القومي، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، والمستشار العسكري للمحافظة، وحرس الحدود، وذلك للحصول على الموافقات الأمنية حول الاستعانة بطائرة الاستكشاف "ريسك واي"، للبحث عن جثة الشاب الغارق.
يذكر أن النقيب ياسر الشربيني، رئيس نقطة شرطة مصيف بلطيم، تلقى بلاغًا يوم الجمعة الماضي، بغرق "نور كلش"، 22 سنة، طالب جامعي، يقيم بقرية الرغامة، التابعة لمركز الرياض، أثناء استحمامه مع شابين آخرين في مياه البحر المتوسط، بشاطئ الأمل في المصيف.
انتقل رئيس نقطة مصيف بلطيم، وبسؤال مرافقيه، تبين أنهم قرروا الاستحمام في مياه البحر المتوسط، بشاطئ الأمل قبل طلوع النهار، فيما جاري البحث عن جثة الطالب منذ 6 أيام.
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