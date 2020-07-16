كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "مشايخ وأعيان ليبيا": نحتاج دعم الجيش المصري لطرد المستعمر التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، محمد المصباحي، إن بلاده في حاجة إلى دعم القوات المسلحة المصرية؛ لطرد المستعمر التركي الذي يرغب في إعادة العثمانية"، لافتا إلى أنهم يدعمون بقوة الموقف المصري في مواجهة الأطماع التركية.

وشدد "المصباحي"، في تصريحات عبر شبكة "سكاي نيوز"، الأربعاء، على أن هناك وفدا سيزور القاهرة في الوقت الراهن يمثل كل القبائل الليبية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة جاءت لتأكيد دعم القبائل للتصدي للغزو التركي.

وتابع رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا: "أتينا إلى القاهرة لنقول نحن ومصر شعب واحد ونريد تحرير ليبيا بالكامل"، مؤكدًا أن الوفد الليبي الذي قدم إلى القاهرة يضم قبائل من المنطقة الغربية، ونقول للعالم أن الأمة العربية لها احترامها، ونوجه رسالة أننا نرفض الاحتلال التركي".

وشدد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا على ضرورة وحدة الموقف العربي بشأن ليبيا.