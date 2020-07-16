شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب بإصدار قانوني العمل والإدارة المحلية قبل انتهاء مدة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يتمني صدور عدد من التشريعات التي يراها ضرورية وملحة قبل فض جلسات مجلس النواب أو قبل انتهاء مدة انعقاد المجلس، ويأتي علي رأسها مشروع قانون العمل، ومشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون المقابل النقدي لرصيد الإجازات للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم.

وأضاف وهب الله، لـ"الخليج 365"، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي انتهت منه لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ووافقت عليه، يعد مشروع قانون متوازنا ويحقق الصالح العام للأطراف المعنية والمرتبطة به، وهناك حاجة ملحة لإصداره لتلافي سلبيات قانون العمل الحالي، ولحماية العاملين بالقطاع الخاص من التعسف بحقوقهم، ولتشجيع الشباب علي العمل بالقطاع الخاص وتوفير مناخ العمل الآمن، بالإضافة إلي أنه يعد من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، ويعد داعما للاقتصاد الوطني ويشجع علي الاستثمار.

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وأشار وهب الله، إلي أن مشروع قانون الإدارة المحلية من التشريعات المهمة جدًا، ومطلوب إصداره، لتطبيق نظام اللامركزية المالية والإدارية، ولتطوير نظام الإدارة المحلية والقضاء علي الفساد والبيروقراطية والروتين، مؤكدًا أنه في هذه الحالة سيجد المواطن خدمة متميزة وسريعة وسيتم حل العديد من المشكلات.