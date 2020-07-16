التفاصيل الكاملة لإصابة حكم بفيروس “كورونا” بمركز المعمورة استعدادا لانطلاق البطولة

علم “اليوم 24” من مصدر جيد الإطلاع أن حكم مساعد من مدينة مراكش ينتمي إلى عصبة الجنوب لكرة القدم تأكدت إصابته، اليوم الأربعاء، بفيروس “كورونا” المستجد بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وشدد المصدر ذاته على كون الحكم، رفقة باقي زملائه، التحق يوم الأحد بالمركز الوطني للمشاركة في تجمع إعدادي يمتد حتى بعد غد الجمعة، مبرزا في السياق ذاته أنه الحكام خضعوا، في فترة سابقة، لتحاليل الكشف عن “كورورنا” وتحاليل الدم، فضلا عن تخطيط القلب قبل الالتحاق بمعسكر المعمورة.

وأوضح مصدرنا أن الحكام التحقوا يوم الأحد بالمعسكر الإعدادي بالمعمورة، وخضعوا لاختبارات الكشف عن فيروس “كورونا” يوم الأحد، قبل أن تظهر اليوم الأربعاء نتائج التحاليل، التي أكدت إصابة الحكم المراكشي بـ “كوفيد 19”.