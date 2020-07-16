هذه لائحة مشاريع الأفلام المستفيدة من دعم الدولة برسم الدورة الأولى 2020

أعلنت أخيرا لجنة دعم إنتاج الأفلام السينمائية بالمغرب قائمة الأعمال التي انتقتها للاستفادة من «تسبيقات على المداخيل»، خلال تدارسها بدورتها الأولى برسم سنة 2020، التي جرت ما بين السادس والحادي عشر من يوليوز الجاري بمقر المركز السينمائي المغربي بالعاصمة. وضمت اللائحة أعمالا ستوقعها أسماء إخراجية شابة وأخرى مخضرمة، بينها المخرج عبد الرؤوف الصباحي والمخرج يونس الركاب والمخرج عبد الإله الجوهري والمخرج نوفل براوي.

وقد طرح أمام اللجنة للدراسة، ضمن هذه الدورة الأولى، 31 مشروع فيلم طويل، ومشروعي فيلمين وثائقيين و7 مشاريع مساهمات لكتابة السيناريو، ومشروع إعادة كتابة سيناريو واحد في ما يخص التسبيقات على المداخيل قبل الإنتاج.

وضمن فئة الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، تناولت اللجنة بالدرس 17 مشروعا مرشحا للاستفادة من تسبيقات قبل الإنتاج، وفي هذا الصدد، «أشارت اللجنة إلى الإكراهات المتعلقة بالميزانية بالنظر إلى العدد الكبير للمشاريع المرشحة والتي يستحق معظمها الاهتمام»، حسب بيان صادر عن المركز.

وفي التفاصيل، منحت اللجنة المذكورة تسبيقات على المداخيل (ما قبل الإنتاج)، لستة 6 مشاريع أفلام، تصدرها مشروع الفيلم الطويل «العبد» الذي نال 3 ملايين و800 ألف درهم (380 مليون سنتيم)، وتقدمت به شركة «داك سيني»، عن سيناريو وإخراج عبد الإله الجوهري.

كما منحت اللجنة 3 ملايين و750 ألف درهم (375 مليون سنتيم) لمشروع الفيلم الطويل «الأيام الصعبة» الذي قدمته شركة «توبقال برود»، وهو عمل يقوم بإخراجه نوفل البراوي عن سيناريو للروائي يوسف فاضل. ومنحت اللجنة 3 ملايين و600 ألف درهم (360 مليون سنتيم) لمشروع الفيلم الطويل «واحة المياه المتجمدة» والذي تقدمت به شركة «أوز فيلم»، سيناريو وإخراج محمد رؤوف الصباحي.

وتلى هذه المشاريع مشروع الفيلم الطويل «404.01» الذي تقدمت به شركة «رحاب برود»، والذي نال 3 ملايين و520 ألف درهم (352 مليون سنتيم)، وسيوقع إخراجه يونس الركاب عن سيناريو محمد حافيظي.

كما منحت اللجنة 3 ملايين و500 ألف درهم (350 مليون سنتيم) لمشروع الفيلم الطويل «ملكات» الذي تقدمت به شركة «مونت فلوري»، وهو سيناريو وإخراج ياسمين بنكيران.

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وخصصت اللجنة مليونا و200 ألف درهم (120 مليون سنتيم) لمشروع الفيلم الطويل «موجة» سيناريو وإخراج زكريا الزهراني.

وفي ما يتعلق بالإسهام في كتابة السيناريو، قررت اللجنة منح مبلغ 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) لسيناريو الفيلم الطويل «أوم» لعايدة سينا، و50 ألف درهم (5 ملايين سنتيم) لسيناريو الفيلم الطويل «معبد» لصوفيا جمال العلوي.

وعن المشاركة في إعادة كتابة السيناريو، اختارت اللجنة أن تمنح مبلغ 40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم) لسيناريو الفيلم الطويل «غيتة» لفاتن جنان المحمدي، و40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم) لسيناريو الفيلم الطويل «عزيزة والمرآة الزرقاء» لمجيد السداتي ورشيد حمان.

وبخصوص مشاريع الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، قررت اللجنة تقديم تسبيقات على المداخيل لـ7 مشاريع أفلام، ويتعلق الأمر بمشروع فيلم «الذهب الأبيض في المحيط الأصفر»، وهو من إخراج الزروالي بوعنان وسيناريو نعيمة لمغايفري، والذي حاز 740 ألف درهم (74 مليون سنتيم)، ومشروع الفيلم الطويل «أثير الوطن» إخراج عبد العزيز العطار وسيناريو علي البراسلي، والذي سينال دعم 710 آلاف درهم (71 مليون سنتيم).

وقررت اللجنة في السياق نفسه منح 705 آلاف درهم لمشروع الفيلم الطويل «المنجم الأخير»، إخراج فاطمة أكلاز وسيناريو عامر ميارة. وسيمنح مبلغ 705 آلاف درهم لمشروع الفيلم الطويل «سنوات العتمة» إخراج حكيم قبابي وسيناريو فتيحة بوجدور، ومبلغ 70 ألف درهم (7 ملايين سنتيم) لمشروع الفيلم الطويل «إكسير الرمال»، إخراج وسيناريو الغالي كريميش، ومبلغ 650 ألف درهم لمشروع الفيلم الطويل «الملواح»، إخراج يوسف أيت منصور وسيناريو سيدي محمد فاضل الجماني، ومبلغ 610 آلاف درهم لمشروع الفيلم الطويل «أغلى المنات»، إخراج بوبريك رحال وسيناريو سعيد العبيدي.

أما في ما يخص المساهمة في إعادة كتابة السيناريو بخصوص مشاريع الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، منح مبلغ 80 ألف درهم (8 ملايين سنتيم) مقتسمة بين مشروعي شريطين وثائقيين طويلين، ويتعلق الأمر بـ«الناحة» إخراج أحمد بوشلخة وسيناريو ميلود الزاهر، و«الطلح تاريخ حياة» إخراج ياسين أيت فقير، سيناريو علي أزناك.

وشارك في الدورة الأولى للجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، برسم سنة 2020، كل من بهاء الطرابلسي، وصونيا التراب، ونزهة الحضرمي، ورشيدة السعدي، وسعاد لمريقي، وماجدولين العلمي، وشرف الدين زين العابدين، وعبد الناجي ميراني، وعز الدين هاشمي إدريسي، وعبد الخالق ساخي، تحت رئاسة فاطمة الوكيلي.