شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشكلة الاختراق.. «تويتر» يمنع الحسابات الموثقة من التغريد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد متحدث باسم موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الشركة بدأت التحقيق في حالة الاختراق التي تعرض لها الموقع على مستوى العالم، وتسبب في مخاوف لدى المشاهير.

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وأعلنت الشركة، في بيان لها، منع جميع الحسابات الموثقة من التغريد أو تغيير الرقم السري لحين حل مشكلة الاختراق.

في سياق متصل، تسبب إعلان موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء أمس باختراق ملايين الحسابات في صدمة للعديد من الشخصيات المشهورة التي تمتلك حسابات على الموقع.

وتعرضت حسابات سياسيين ورجال أعمال ومشاهير للاختراق منهم بيل غيتس وإيلون ماسك وجو بايدن وشركتي أوبر وآبل.