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موريتانيا تسجل 46 إصابة جديدة بكورونا

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أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس ، ليرتفع عدد المصابين إلى 5564 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 895 تحليلًا مخبريًا، لافتًا إلى ارتفاع عدد المتعافين من هذا الوباء إلى 2830 شخصًا.

وأوضح أنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد المتوفين عند 149 شخصًا.

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