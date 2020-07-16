شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 70 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 70 ألف إصابة و 1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أمس أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1996748، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات على 75366.

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