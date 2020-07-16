شكرا لقرائتكم خبر عن 12757 إصابة بكورونا في جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا تسجيل 12757 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 311 ألفاً و 49 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة أمس، حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا أن عدد المتعافين ارتفع إلى 160 ألفاً و 693 شخصاً، لافتاً إلى تسجيل 4453 حالة وفاة بهذا الوباء.

وبهذه الأرقام واصلت جنوب أفريقيا تصدرها الدول الأفريقية من حيث عدد الإصابات بهذا الفيروس.