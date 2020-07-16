شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: أي تحرك عسكري لإيران ستكون «تكلفته باهظة» والان نبدء بالتفاصيل

أكد القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي أن واشنطن ماضية قدما في حظر الأسلحة المفروض على إيران وأنها لن تسمح لها بتجاوز الخطوط الحمراء، وقال ماكينزي في مؤتمر صحفي، عبر الفيديو مع «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن، ليل الثلاثاء، إن أي تصرف عسكري تقوم به إيران في المنطقة ستكون «تكلفته باهظة».

وأضاف ماكينزي: أعتقد أن مرحلة الردع لا تزال قائمة وناجحة، وأن إيران تفكر في طريقة لتحقيق هذا الهدف بدون اجتياز أحد خطوطنا الحمر، وقال «قمنا لأول مرة بتحديد خطوط حمر ربما لم تكن واضحة بالنسبة لإيران من قبل». وشدد ماكينزي على أن إيران ما زالت تتمسك بأهدافها الرامية للهيمنة على المنطقة، مضيفا أن التعاون مع شركائنا في المنطقة يمثل ردعا قويا لأنشطة طهران الخبيثة. مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط على إيران عبر قرار حظر الأسلحة الشامل من الأمم المتحدة.

وحول تواجد القوات الأمريكية في العراق، أكد الجنرال ماكينزي، أن السلطات العراقية ترحب بالتواجد الأمريكي، معتبرا أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي «يفعل كافة الأمور بشكل صحيح»، وأن الولايات المتحدة تتفق مع توجهات الحكومة العراقية فيما يتعلق بميليشيات الحشد الشعبي، مشددا على أن الحكومة العراقية ملتزمة بتأمين القوات الأمريكية، فيما أشاد أيضا بالانخراط في «الحوار الإستراتيجي» بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية.

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ومع تكرار الهجمات على المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد، قال القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، إن هناك «أنظمة حماية جديدة في المنطقة الخضراء، إذا استدعى الأمر ذلك».

وحول سوريا قال ماكينزي: نحن متواجدون في سوريا لمحاربة داعش. هذا هو سبب تواجدنا مع شركائنا هناك ونمارس ضغطا قويا جدا على داعش، موضحا أنه لا يمكن القول إنه ثمة اتجاه لظهور جديد له في سوريا. وقال من المهم أن نفهم أننا لن نتوصل إلى أي مرحلة مستقبلية يختفي فيها أي شكل من أشكال تواجد داعش على الأرض.

معتبرا أن تنظيم داعش هو أيديولوجيا وأكثر من مجرد ثبات. لذا لن نكون قادرين على التخلص تماما من سلالة التفكير الخبيثة.