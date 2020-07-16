شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. «النهضة» تصعد وتسحب الثقة من الحكومة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في اجتماع طارئ لمجلس شورى الحركة المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية مساء الثلاثاء، بزعم شبهات الفساد وتضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ.
وقال القيادي في حركة النهضة عماد الخميري إن مجلس شورى النهضة تبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة وكلف رئيس الحزب راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ القرار.
وتحتاج حركة النهضة التي تضم كتلتها 54 نائبا في البرلمان التونسي لـ 73 توقيعا من أعضاء المجلس لتمرير لائحة سحب الثقة التي تحتاج بدورها لدعم 109 نواب. وبدأت خمسة أحزاب على الأقل إجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
ويقود الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى، جهودا لسحب الثقة من الغنوشي، لاتهامه بخدمة أجندة تنظيم الإخوان وتركيا وقطر.
وتصاعد الخلاف بين الفخفاخ والرئيس قيس سعيد من جهة، وبين حركة النهضة من جهة أخرى، على خلفية دعوة الأخيرة إلى مشاورات لتشكيل حكومة جديدة على خلفية اتهامات وجهتها للفخفاخ.
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