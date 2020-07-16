شكرا لقرائتكم خبر عن لوبان.. بوليصة تأمين ماكرون للبقاء في الإليزيه والان نبدء بالتفاصيل

تساءلت مجلة «ذي سبيكتاتور» البريطانية عما إذا كان الصديق الجديد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيساعده في إعادة انتخابه.

وبحسب مقال لـ «جوناثان ميلر»، إن ماكرون بعد ما يزيد قليلا على 3 سنوات منذ انتخابه لرئيس فرنسا، يجد أن كل البلاد متحدة ضده. وتابع: من قرية في سفوح جبال البرانس، برز جان كاستكس، عمدة بلدية براديس الصغيرة، فجأة ليصبح رئيس الوزراء الجديد. كاستكس سياسي إقليمي لم يُسمع باسمه من قبل تقريبا. يبدو كما لو أنه قفز مباشرة من كتاب هزلي.

ومضى يقول: أن تشغل منصب رئيس وزراء فرنسا يعني أنك تشغل أكثر وظيفة تلقى الجحود والنكران في السياسة الأوروبية، حيث ينسب الفضل للرئيس في أي شيء يسير على ما يرام، في حين أن رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية عن أي خطأ.

وأردف: يتساءل المرء لماذا قبل كاستكس المنصب، خاصة أنه يعتقد أنه كان يتقاضى ما لا يقل عن 179 ألف يورو سنويا مقابل الوظائف التي يجمعها في القطاع العام.

وتابع الكاتب بقوله: على الرغم من ريفيته السطحية، إلا أن كاستكس خريج المدرسة الوطنية للإدارة، تمامًا مثل سلفه إدوارد فيليب، ومثل ماكرون نفسه تمامًا. وهو تكنوقراط أكثر من كونه أيديولوجيا. ولا يوجد أي أثر يعبر عن أي آراء قوية له حول أي شيء، وهو على ما يبدو مدير متعدد الاستخدامات.

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وبحسب «ميلر»، فإنه في الوقت الذي يمكن فيه لكاستكس أن يستمر في مطحنة العمل اليومي، يمكن أن يركز ماكرون الآن على إعادة انتخابه، وهو الأمر الذي لم يعد مضمونا. بعد فوزه الساحق على مارين لوبان في عام 2017، والحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية في الانتخابات البرلمانية اللاحقة، كانت رئاسة ماكرون دليلا للأخطاء والفشل والهزائم الانتخابية. كانت إصلاحاته الاقتصادية محدودة. كما تبخرت أغلبيته البرلمانية عندما هجره نوابه. ولا يزال يعاني من كدمات الزيادة الخرقاء في ضريبة الوقود، والتي حفزت ثورة ما يعرف بالسترات الصفراء. كما فشل طموحه في النهضة الأوروبية في جذب الانتباه في الانتخابات البرلمانية الأوروبية العام الماضي، حيث احتل مرشحوه المركز الثاني بنسبة 22 % من الأصوات.

ومضى الكاتب يقول: في الشهر الماضي، في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية، تعرض للإذلال مرة أخرى، حيث فشل مرشحه لمنصب عمدة باريس، بل فشل حتى في الفوز بمقعد في مجلس مدينة باريس. وفي مرسيليا، ثاني أكبر مدن فرنسا، حصل حزبه الجمهورية إلى الأمام على نسبة 1.2 % من الأصوات.

وتابع: توجد نفحة من أجواء عام 1789. مع بقاء 650 يومًا تقريبًا حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، أصبح ماكرون خائفًا. قدم الوزير السابق برنارد تابي مؤخرا للرئيس المحاصر تحذيرا مذهلا على غرار ما قيل للويس السادس عشر: «إنها ليست انتفاضة، سيدي. إنها ثورة. مشكلتك يا سيادة الرئيس، ليست أنك لا تحظى بشعبية. إن الناس يريدون قتلك».

وأضاف: هناك مجلس حرب غريب يتجمع حوله. تتألف المجموعة الثلاثية الداخلية من الملياردير الاشتراكي الراديكالي تابي، وفرانسوا بايرو، رئيس حزب موديم الوسطي الشريك في الائتلاف مع مجموعة ماكرون المتضائلة في الجمعية الوطنية، ومن اليمين، نيكولا ساركوزي، الرئيس السابق.

مع ذلك، وبحسب الكاتب، فمن السابق لأوانه شطب ماكرون. وأردف: الحساب تفضيل ماكرون بشدة. وعلى ما يبدو فإن تم تصميم نظام التصويت على مرحلتين فقط يبدو وكأنه صمم خصيصا له. أظهر استطلاع جديد أنه يتقارب مع لوبان في نوايا التصويت في الجولة الأولى، متقدما بفارق كبير على أي مرشح آخر، ولكن مع احتمال أن يكون ماكرون هو الفائز في الجولة الثانية، بنسبة 55 % مقابل 45 % لصالح لوبان.