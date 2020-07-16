استقالة رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته رسميا من منصبه، اليوم الأربعاء، في بيان نشرته رئاسة الحكومة. وقال الفخفاخ إن الاستقالة تأتي اعتبارا «للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات.. وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات».

وتابع أنه «قدم اليوم إلى السيد رئيس الجمهورية استقالته، حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة».

ومن المتوقع أن يعين الرئيس سعيد شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة لتشكيل حكومة في فترة لا تتجاوز شهرين.

وأعلن «حزب النهضة»، في وقت سابق اليوم، أنه قرر سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح.

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وقال «حزب النهضة»، في بيان، إنه «يتبنى خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ويكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب».

وتتزامن الأزمة السياسية في البلاد مع تصاعد الاحتقان والتوتر الاجتماعي، خصوصاً في مناطق الجنوب التي تشهد احتجاجات متواصلة تطالب بتأمين وظائف وقد خرجت البلاد للتو من تداعيات جائحة «كوفيد19» على الاقتصاد.

وكان مصدر حكومي أفاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الرئيس قيس سعيد طلب من الفخفاخ تقديم استقالته في وقت سابق بسبب الأزمة المتصاعدة مع الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان حول شبهة "تضارب المصالح" المتعلقة

به؛ لامتلاكه أسهما في شركات لها تعاملات مع الدولة.

وبحسب الدستور لا يكون التصويت على سحب الثقة ممكنا إلا بعد مرور 15 يوما من ايداع اللائحة لدى مكتب رئاسة البرلمان. لكن استقالة الفخفاخ اليوم تبقي المبادرة دستوريا لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اختار الفخفاخ للمنصب بعد فشل الحكومة التي قادها مرشح حركة النهضة الاسلامية الفائزة بالانتخابات، الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان في كانون ثان/يناير الماضي.

وسيتعين على الرئيس تكليف الشخصية الأقدر للبدء في مشاورات تكوين حكومة جديدة.

وهذه أحدث أزمة تشهدها تونس منذ بدء انتقالها السياسي عام .2011 وتأتي في وقت طرحت فيه الحكومة الحالية خطة إنقاذ لإنعاش الوضع الاقتصادي الصعب، وسط توقعات ببلوغ نسبة انكماش تتجاوز 6 بالمئة هذا العام وزيادة

نسبة البطالة من 15 بالمئة إلى 21 بالمئة.