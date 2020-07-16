شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر حزبية: تقديم أوراق مرشحى القوائم الانتخابية للشيوخ السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر حزبية، أن أسماء مرشحى القوائم الانتخابية للأحزاب الموحدة لمجلس الشيوخ، سيتم تقديمها رسميا إلى المحاكم المقررة، يوم السبت المقبل، وهو اليوم الأخير في تقديم طلبات الترشح لمجلس الشيوخ 2020 .

وأضافت المصادر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن تحديد اليوم جاء، لانتهاء جميع المرشحين في القوائم أوراقهم، ووضع كافة اللمسات النهائية التي جرت بعد إتفاق بين الأحزاب التي ستخوض المعركة الانتخابية، وهم 11 حزب سياسي، كما تم إعلانه في اجتماع اليوم .

كان قد أعلن تحالف القائمة الوطنية "من أجل مصر"، الانتهاء من تشكيل القوائم الانتخابية للتحالف الانتخابي للأحزاب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك بحضور رؤساء وممثلى 11 حزبا سياسيا المشاركين فى القائمة المشار إليها.

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وأضاف التحالف فى بيان له اليوم، أن القائمة الوطنية تعد تحالفا انتخابيا وليس سياسيا، وتنتهي بانتهاء الانتخابات، مؤكدا أن كافة الأحزاب قامت بطرح مرشحيها في القائمة، والذين قاموا بإعداد الأوراق والمستندات المطلوبة وتسليمها للممثل القانونى للقائمة، تمهيدا للتقدم بها للجان تلقى طلبات الترشيح.