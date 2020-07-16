شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب تركى معارض: تركيا على وشك الإفلاس بسبب سياسات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى رئيس حزب الوطن اليساري في تركيا، دوغو برينتشك، انزعاجه الشديد من وضع الاقتصاد التركي المتردي، منتقدا سياسات حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، قائلا: لقد وصل الاقتصاد التركي حد الإفلاس.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع تركيا الآن، أن الديون الخارجية تتراكم على تركيا، حتى بلغت قيمتها 500 مليار دولار، بالإضافة إلى العجز التجاري الذي يزداد كل عام يسبقه بسبب الديون المتراكمة، واعتبر أزمة فيروس كورونا بمثابة الصفعة القاضية على وجه الاقتصاد التركي، حيث ارتفعت نسبة البطالة وتدهو الإنتاج.

وعند سؤاله إذا ما كان سيدعم الحزب الحاكم برئاسة أردوغان أم لا، قال إنه ليس حزبا سياسيا مواليا للحكم، ولن يكون داعما، ولكنه يستطيع أن يتشارك الحكم، منوها بأن تركيا وصلت لدرجة لا تستطيع معها الاحتمال، وأن النظام الحاكم يقود البلاد إلى الهاوية بإصراره على أن يسير مستقبل تركيا بهذه الطريقة.