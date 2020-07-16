شكرا لقرائتكم خبر عن إرهاب أردوغان.. تركيا تتلقى 169 مليون يورو من أجل جلب المرتزقة إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل نظام أردوغان جرائمه المستمرة في المنطقة، وجلب المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا، من خلال دعم حكومة الوفاق الإرهابية هناك، والسعي ليكون هناك تشبث تركي لبقاء طويل الأمد فى ليبيا.

وفى تقرير أعده موقع "الرياض اليوم" كشف فيه أن وجود أردوغان ونظامه يخدم مصالح حكومة الوفاق الإرهابية في ليبيا، وأن حكومة الوفاق أنفقت الملايين من أجل دعم الوجود التركى فى ليبيا، وأن الطرفين يتقاسمان مسئولية توفير رواتب المرتزقة المدفوعين من تركيا، وأنه بلغ إجمالي قيمة الرواتب 30 مليون دولار حتي الآن.

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وأضاف التقرير، أن حكومة الوفاق تتحمل جزء كبير من تكاليف الوجود التركي في ليبيا، وتسخر ثروات البلاد من أجل أردوغان وقواته، وأن البنك المركزي الليبي حول مؤخرا 169 مليون يورو إلى أحدى الشركات التركية من أجل تصنيع السيارات الخاصة بتسليح ونقل المرتزقة ، وأنه يوجد أكثر 15 ألف مرتزق جلبهم أردوغان إلى ليبيا