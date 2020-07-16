"التعليم" تعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة مدارس " STEM"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM‏ للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠. ووفقا للجدول المعتمد من الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الثاني يوم 22 أغسطس 2020، وتنتهي يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020.

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