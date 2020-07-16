فوتشي: انتقادات البيت الأبيض "غريبة" والأفضل التركيز على مكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، إنه يعتبر الجهود التي يبذلها البيت الأبيض للانتقاص من مصداقيته أمرًا غريبًا، وحث على وضع حد للخلافات بشأن طريقة مكافحة البلاد لجائحة فيروس كورونا وقال "لنضع حدا لهذا الهراء" وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال فوتشي لمجلة "ذا أتلانتك" في مقابلة اليوم، "أحد الأمور التي تشكل جزءا من المشكلة حاليًا هي الانقسامات السائدة الآن والتي تجعل من الصعب إجراء حوار يتضمن تقييما أمينا لما جرى بشكل صحيح وما جرى بشكل خاطئ".

وأضاف "يجب أن نسيطر على ذلك.. دعونا نوقف هذا الهراء ونصل لطريقة تمكننا من السيطرة على الأمر".

ونشر البيت الأبيض في مطلع الأسبوع قائمة تتضمن تصريحات أدلى بها فوتشي في وقت مبكر من تفشي الجائحة وتبين أنها خاطئة مع تطور فهم العلماء للمرض وذلك وفقا لتقارير إعلامية.

وقال ترامب هذا الأسبوع إنه يقدر مساهمة فاوتشي لكنه لا يتفق دائما معه.

نأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنفسه عن أحد كبار مستشاريه الذي شن هجومًا حادًا على أنتوني فوتشي، أبرز خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، في أحدث إشارة إلى الاضطراب داخل البيت مع استمرار انتشار وباء فيروس كورونا.

وكتب الخبير الاقتصادي بيتر نافارو، مقالاً في صحيفة "يو إس ايه توداي" يزعم فيه أن فوتشي كان مخطئا في كل شيء تعاملت فيه معه.

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وهناك دلائل على أن مستشاري ترامب يشعرون بالإنزعاج من فوتشي، حيث حذر الخبير بالصحة العامة من أن الولايات تتحرك سريعًا للغاية لإعادة فتح الاقتصاد، مما تسبب في انتشار الفيروس سريعًا في بعض المناطق التي لم تكن تشهد زيادة في حالات الإصابة في وقت سابق من العام.

وقد قلل ترامب مؤخرًا من أهمية عودة تفشي الفيروس وركز على تعزيز الاقتصاد.

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض "نحن في نفس الفريق، ومعنا دكتور فوتشي، لدي علاقة جديدة للغاية مع دكتور فوتشي"، وذلك فيما بدا كمحاولة لإصلاح الضرر الذي تسبب فيه نافارو.

وانتقد ترامب مستشاره نافارو قائلاً "لقد أدلى بتصريح يمثل فيه نفسه.. لا يجب أن يفعل هذا".

يشار إلى أن فوتشي، موثوق فيه بشكل عام حيث أظهر استطلاع رأي صدر مؤخرا أن الرأي العام يثق به أكثر من الرئيس فيما يتعلق بمسألة فيروس كورونا.

ويتعرض لهجمات مستدامة من جانب مسؤولي البيت الأبيض، خصوصا فيما يواصل تحذير البلاد من إعادة فتح الاقتصاد بسرعة وأن بعض الولايات التي تشهد أسوأ زيادات في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا لا تتبع الإرشادات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إليسا فرح، في وقت سابق "مقال بيتر نافارو لم يمر عبر عمليات الإجازة والاعتماد المعتادة في البيت الأبيض وهو رأي بيتر وحده"، نائية بالإدارة عن المقال.

وقالت فرح إن ترامب "يقيم خبرة المهنيين الطبيين الذين يقدمون النصح لإدارته".