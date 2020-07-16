تويتر: تعاملنا مع اختراق أمني لحسابات مشاهير ونحقق في الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" مساء الأربعاء، أنه تعمال مع اختراق أمني لحسابات مشاهير عبر منصته، وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن".

وقال حساب الدعم على تويتر "نحن ندرك وقوع حادث أمني يؤثر على حسابات على منصتنا"، مضيفًا أنهم يحققون في الأمر وأنهم سوف يتخذوا الخطوات اللازمة لإصلاح ما حدث لمنصته"

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ومنع "تويتر" أصحاب الحسابات المخترقة من التغريد، ولا تزال بعض الحسابات الأخرى التي أعلن اختراقها في وقت سابق من اليوم، بإمكانها التغريد بكل سهولة.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" فإن قائمة المشاهير التي اخترق حساباتهم اليوم، تضم جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، وإيلون ماسك مؤسس تسلا، والرئيس السابق باراك أوباما، وكاني ويست، وكيم كارداشيان ويست، ووارين بافيت، وجيف بيزوس، ومايك بلومبرج.

وتعرض الحسابان الرسميان للمليارديرين بيل جيتس وإيلون ماسك على موقع تويتر للقرصنة، فيما يبدو إذ طلب الحسابان تبرعات عبر العملة الرقمية "بيتكوين" اليوم الأربعاء، وجرى حذف تلك التغريدات من الحسابين في وقت لاحق، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.