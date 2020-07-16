موسكو تسجل ٢٤ وفاة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)
أعلن مركز عمليات مراقبة انتشار فيروس كورونا في موسكو، عن تسجيل 24 وفاة جديدة للمصابين بالفيروس في العاصمة الروسية.
ووصل العدد الإجمالي لضحايا فيروس كورونا في موسكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إلى 4258 شخصًا.
وكانت السلطات الصحية الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 6422 إصابة جديدة و156 وفاة بكورونا في عموم روسيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا وصل إلى أكثر من 746 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 11770 حالة حتى اليوم.
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