البرازيل تسجل ما يقرب من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا و1233 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - البرازيل - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل نحو 70 ألف إصابة و1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية في إحصائية جديدة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 69924 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 1996748.

وتمثل هذه الحصيلة اليومية أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل، وتشير إلى زيادة كبيرة لهذا المؤشر، الذي بلغ في 12 يوليو 24831 حالة، 13 يوليو 20286، في 14 يوليو 41857.

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كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 1233 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 75366.

وشهد هذا المؤشر تراجعا طفيفا مقارنة مع الإحصائية السابقة، وتأتي الحصيلة الجديدة بعد أن سجلت في البلاد يوم 12 يوليو 631 وفاة، وفي 13 يوليو 733 حالة، وفي 14 يوليو 1300.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس وأعلن مؤخرا إصابته بالمرض، انتقادات داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.