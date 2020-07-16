السعودية تطلق أكبر معرض دولي في أنظمة الدفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، إطلاق أكبر معرض دولي للدفاع بتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأربعاء، إن المعرض الذي يركز على مستقبل صناعة الدفاع العسكري ويستعرض أحدث التطورات التكنولوجية والتوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع والأمن، سيقام في نسخته الأولى في مارس 2022، بالعاصمة الرياض.

من جهته، قال محافظ هيئة الصناعات العسكرية أحمد العوهلي، إن معرض الدفاع العالمي سيكون له دور محوري، في رحلة المملكة نحو توطين القطاع تماشيا مع رؤية 2030.

وأضاف العوهلي "إن أهمية المعرض الذي يحمل اسم (معرض الدفاع العالمي 2022) تكمن في أنه سيكون داعماً لطموحات المملكة في توجهاتها الاستراتيجية بتوطين 50% من إنفاقها العسكري بحلول العام 2030، كما سيساهم في ترسيخ أواصر التعاون التي تجمع المملكة بشركائها في صناعة الدفاع من شتى أنحاء العالم".

Advertisements

وأوضح العوهلي، أن المعرض الذي سيقام في الفترة بين 6 و9 مارس 2022، في الرياض، سيكون منصة متقدمّة تستعرض عبر العروض الحية والافتراضية الإمكانات الواعدة التي يُمكن للتوافق العملياتي أن يوفرها عبر مجالات الدفاع الخمسة، وهي: الجو والبر والبحر والأمن والأقمار الصناعية.

وأشار إلى أن الموقع سيكون به مدرج للطائرات، كما أن الموقع سيكون مهيئا لعروض الطيران والعديد من الفعاليات، لافتًا إلى أن الشركات المحلية والجهات المعنية سيكون لها دور كبير في المعرض.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للمعرض، شون أورمرود، إن المعرض سيتيح إمكانية المشاركة في برامج مخصصة تدعم الشركات السعودية والمصنعين المحليين، ويقدّم فرصًا استثمارية واعدة في قطاع الدفاع المحلي.

وسيشهد المعرض عند إقامته عروضًا لحلول تقنيات الدفاع المتكاملة، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات تثقيفية حول الجيل المقبل من أنظمة الدفاع، كما سيضم عددا من قاعات العرض الداخلية على امتداد 30 ألف متر مربع، ومساحة تزيد على 15 ألف متر مربع لعرض الطائرات، ومنطقة أخرى بمساحة 200 ألف متر مربع مخصصة لعروض المعدّات البرية.