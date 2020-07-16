سد النهضة يثير تساؤولات العالم.. إثيوبيا تتراجع ومصر تنتصر

تصدرت مستجدات ما يحدث بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤشر البحث العالمي جوجل، في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، وذلك بعد أن أعلن وزير الري الإثيوبي بدأ ملئ السد وتراجع بعد ذلك في تصريحات أخرى بأن حديثه فهم خطأ.

وبعد أن دعت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، توضيح ما نشر في وسائل الإعلام الإثيوبية بشأن ملئ سد النهضة، ظهر وزير الري الإثيوبي مجددًا متراجعا عن تصريحاته ونافيًا ما ظهر في وسائل إعلام بلاده.

بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرس، مصر والسودان وإثيوبيا إلى اغتنام الفرص المتبقية لحل خلافاتهم في ملف سد النهضة والتوصل إلى اتفاق متبادل للمنفعة".

وقال "ستيفان دوجاريك"، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي افتراضي، إن الأمين العام يتابع التطورات الجارية بشأن السد".

عاجل.. إثيوبيا تُعلن بدء ملء سد النهضة

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وأضاف: "أعتقد أنه من المهم لقادة مصر وإثيوبيا والسودان، أن يستمروا في اغتنام الفرص المتبقية لحل خلافاتهم والتوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة لجميع شعوبهم الذين يعتمدون على مياه النيل".

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وردا على سؤال بشأن أهمية عدم بدء إثيوبيا في ملء السد، قال المتحدث باسم جوتيرس: "أعتقد أننا نعلم أن هناك أمطارا غزيرة، وأعتقد أيضا أن هناك نقاشا يدور حول ما يجري بالضبط".

أعلن وزر الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، عن إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمظار الغزيرة، وفقًا لما نقلته سكاي

نيوز عربية.

وقال الوزير الإثيوبي، إن عملية التخزين الأولى تقدر ب 4.9 مليار متر مكعب.

يذكر أن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا كانت قد إنطلقت منذ 10 سنوات دون الوصول إلى اتفاق حول آلية ملء السد.

وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية، قد ذكرت أمس ختام المحادثات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي، التي استمرت على مدار 11 يومًا برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف بيان للوزارة اليوم أنه تواصلت اجتماعات اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين، وتلا ذلك اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غدًا، إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تمهيدًا لعقد قمة أفريقية مصغرة.