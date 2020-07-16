عقيلة صالح: ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة

أعرب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن امتنان وتقدير الشعب الليبي ومجلس النواب لما يقدمه إخوتنا في مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم لليبيا وشعبها، لمواجهة كافة الأخطار المحدقة ببلدينا في تجسيد للتضامن العربي.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن تصريح المستشار عقيلة صالح جاء عقب عودته، اليوم الأربعاء، من روما بعد زيارة رسمية إلي إيطاليا، التقي خلالها رئيس مجلسالنواب، ورئيسة مجلس الشيوخ، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.
الماضي.
وأكد صالح حق الشعب الليبي الكامل في الدفاع عن نفسه وأرضه ضد التدخل الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة، مشيرًا إلي التزام مجلس النواب الليبي بمخرجات 'مؤتمر برلين' الذي عقد بألمانيا خلال يناير الماضي، و'إعلان القاهرة' الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 6 يونيو
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عن دعم مجلس النواب جهود الاتحاد الأوروبي للوصول إلي تسوية سياسية للأزمة الليبية، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة إلي ليبيا الذي تقوم به تركيا الآن، داعيًا المجتمع الدولي إلي عدم القيام بأي أعمال تؤدي إلي تفاقم النزاع أو تتعارض مع قرار حظر توريد الأسلحة، ووقف إطلاق النار بناءً علي قرارات مجلس الأمن الدولي التابع الأمم المتحدة، بما في ذلك توريد المعدات العسكرية و استئجار المرتزقة، إضافة إلي وقف الدعم لجميع الأفراد والجماعات الإرهابية.
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