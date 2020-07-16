أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، عن العثور على 31 مهاجرًا داخل شاحنة يقودها شخص تركيُّ الجنسية بالقرب من الحدود التشيكية.
وأوضحت الشرطة، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز"
وأصيب خمسة من المهاجرين خلال رحلتهم داخل الشاحنة، وتتراوح أعمار جميع المهاجرين ما بين 18 و47 عاماً، من بينهم 24 شخصاً يحمل الجنسية التركية والباقون من سوريا، والعراق، وإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الألمانية: العثور على عشرات المهاجرين داخل شاحنة يقودها تركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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