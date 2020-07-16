محكمة التمييز الأردنية تصدر قرارا يقضي باعتبار جماعة الإخوان منحلة بشكل قطعي

ذكرت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل مساء اليوم الأربعاء، أن محكمة التمييز الأردنية قضت باعتبار جماعة الإخوان منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية. الإخوان منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية. وجاء هذا القرار فى الدعوى التى رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضى والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان فى طلب ابطال نقل ملكية الأراضى والعقارات للجماعة القانونية.



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