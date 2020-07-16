ليبيا على صفيح ساخن.. البرلمان يشكر مصر والمستجدات تتصدر جوجل

تصدرت مستجدات الحرب في ليبيا، تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل، في مصر والوطن العربي، وذلك بعد تدخل غير شرعي لتركيا ما أدى إلى خروج رئيس مجلس النواب الليبي وإصدار تصريحات جديدة.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، في تصريح صحفي له عقب وصوله ظهر اليوم إلى ليبيا على حق الشعب الليبي الكامل في الدفاع عن نفسه وأرضه ضد التدخل الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة.

وعبر رئيس البرلمان الليبي عن امتنان وتقدير

الشعب الليبي ومجلس النواب لما يقدمه الأشقاء في جمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي من دعم لليبيا وشعبها لمواجهة كافة الأخطار المحدقة ببلدينا في تجسيد للتضامن العربي.

السيسي: استقرار ليبيا من أمن مصر القومي ولن نتهاون مع الجماعات الإرهابية

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كما أكد رئيس مجلس النواب الليبى - بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على دعم مجلس

النواب الليبي لجهود الاتحاد الأوربي للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية بما فى ذلك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا الذى تقوم به تركيا الآن، كما أكد التزام مجلس النواب الليبى بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

ودعا صالح الجميع إلى عدم القيام بأى أعمال تؤدى إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع قرار حظر توريد الأسلحة ووقف إطلاق النار بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي بهيئة الأمم المتحدة بما في ذلك توريد المعدات العسكرية واستئجار المرتزقة، كما دعا رئيس مجلس النواب الليبى في ختام تصريحه إلى ضرورة وقف الدعم لجميع الأفراد والجماعات الإرهابية.