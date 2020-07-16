بلجيكا قد تستأنف الحجر الصحي بسبب تزايد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

أعلنت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي ويلمز، اليوم الأربعاء، أن السلطات قد تعلق وقف الحجر الصحي، وقد تقوم بتأجيل المرحلة التالية من تخفيف القيود الوبائية، المقررة في الأول من أغسطس المقبل.
وبررت ويلمز ذلك - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية - بالزيادة الجديدة فيعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد مؤخرا.
وقالت رئيسة الوزراء: "أخذنا نسجل منذ بداية الشهر الجاري، تزايد عدد المصابين بمرض كوفيد-19 في البلاد. وهذه علامة غير جيدة بتاتا، لذلك نحن غير مستعدين حاليا،لاتخاذ القرار بشأن الانتقال إلى المرحلة الخامسة من إلغاء الحجر الصحي، نحن نتابع عن كثب الوضع، الذي سنقوم بمناقشته خلال الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الوطني الذي سيعقد يوم 23 يوليو".
ومنذ بدء الوباء، تم تسجيل 62872 حالة إصابة بالمرض في بلجيكا، توفي بسببه 9788 شخصا، وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان البلاد يبلغ 11.5 مليون شخص.
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