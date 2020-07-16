تسجيل 17 وفاة جديدة بكورونا فى تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 17 وفاة و947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 5419، والإصابات إلى 215 ألفا و940 حالة. ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 5419، والإصابات إلى 215 ألفا و940 حالة. وكانت الصحة التركية، أعلنت تسجيل 20 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد وفيات الفيروس 5402. ليبلغ إجمالي عدد وفيات الفيروس 5402. وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 992 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة في البلاد، منذ بدء الجائحة 214993، فيما بلغ عدد المتعافين 196720 شخصاً.

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