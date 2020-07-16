بكين تهدد واشنطن بفرض العقوبات

هدّدت الصين بفرض عقوبات على الولايات المتّحدة ردّاً على مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على قانون يجيز فرض عقوبات، ولا سيّما مصرفية، على مسؤولين صينيين على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونج كونج.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: إنّه «بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة فإنّ الصين ستقوم بالردّ اللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأمريكيين المعنيين».

وأضافت أنّ بكين تدين «بشدّة» القانون الأمريكي وتعتبره «تدخّلاً سافراً في شؤون هونج كونج وفي الشؤون الداخلية للصين».