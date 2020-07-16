بكين تهدد واشنطن بفرض العقوبات

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: إنّه «بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة فإنّ الصين ستقوم بالردّ اللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأمريكيين المعنيين».
وأضافت أنّ بكين تدين «بشدّة» القانون الأمريكي وتعتبره «تدخّلاً سافراً في شؤون هونج كونج وفي الشؤون الداخلية للصين».
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