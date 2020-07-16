كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اوردت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن محكمة التمييز الأردنية قضت الأربعاء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين “منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية”. وبحسب الوكالة، أرجعت المحكمة، قرارها “الحاسم” لعدم قيام الجمعية بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الاردنية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.