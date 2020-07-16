ترامب يغرّد بالفارسية ويحذر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 01:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء قائلا “إعدام هؤلاء الأشخاص الثلاثة سيوجّه رسالة رهيبة للعالم ويجب ألا ينفّذ”، مرفقا تغريدته التي أطلقها بالإنكليزية بوسم أوقفوا الاعدامات في إيران، وملحقا إياها بنسخة فارسية. وبحسب صحيفة “شرق” الإصلاحية الإيرانية، المدانون الثلاثة هم أمير حسين مرادي (26 عاما)، وسعيد تمجيدي (28 عاما) ومحمد رجبي (26 عاما). وينوي محاميهم مصطفى نيلي الذي يؤكد أن موكّليه لم يطّلعوا على ملفاتهم، التقّدم بطلب لإعادة المحاكمة. من جهتها، تحدّثت منظمة العفو الدولية في بيان عن “تصعيد مثير للقلق” في إصدار أحكام بالإعدام بحق محتجين ومعارضين وأبناء أقليات في إيران. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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