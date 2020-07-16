كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر غانا تسجل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بغانا, تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25 ألفاً و 252 إصابة مؤكدة.





وأفادت الصحة في غانا حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا اليوم أن عدد المتعافين من هذا الوباء ارتفع إلى 21 ألفاً و 391 شخصاً.





وتحدثت هذه المصادر أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليستقر العدد عند 139 وفاة.